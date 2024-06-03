2024-06-03 10:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت هيئة استثمار المثنى، اليوم الاثنين، عن قرب إفتتاح مول البركة وسط مدينة السماوة المنفذ من قبل المستثمر الشيخ حاتم الخوام ، ويعد من أكبر المولات في المحافظة والمحافظات المجاورة. وقال رئيس هيئة استثمار المثنى عادل داخل الياسري إن هذا المركز التجاري المهم الذي نفذ على مساحة 12,300م٢ يتضمن 100 متجراً متنوعاً، و12 مطعم وهايبر ماركت بمساحة 2000م٢ وساحة ألعاب للأطفال بمساحة 1300م٢، وكوفي شوب، وفروعاً لعدة مصارف ووكالات عالمية للملابس والوجبات الغذائية ومرآب يتسع ل80 مركبة والمباشرة بتنفيذ مرآب متعدد الطوابق إلى جانب المشروع لاستيعاب المزيد من المركبات. واضاف إن المشروع يشغل يوميا العشرات من العاملين بين فني وإداري فيما سيرتفع العدد خلال مرحلة التشغيل التجاري.