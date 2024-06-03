الأنواء الجوية تنشر تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة

2024-06-03 10:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعا في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".

وأضاف أن "طقس يوم الاربعاء، سيكون صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة".

وأشار إلى أن "يوم الخميس المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

ولفت إلى أن "طقس يوم الجمعة المقبل، سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة ".