2024-06-03 10:54:07 - المصدر: منصة إيشان

اتفق نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية بحضور رئيس الاشراف القضائي، الاثنين، علة الالتزام بالقوانين التي حددت اختصاصات محكمتي التمييز والاتحادية. وذكر إعلام القضاء في بيان: “استضاف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الاثنين الموافق 3 /6 /2024 اجتماع مشترك ضم نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية بحضور […]

ظهرت المقالة الرئيس زيدان يرأس اجتماعا يفضي لحل أزمة اختصاصات محكمتي التمييز والاتحادية أولاً على ايشان.