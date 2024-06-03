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الرئيس زيدان يرأس اجتماعا يفضي لحل أزمة اختصاصات محكمتي التمييز والاتحادية

الرئيس زيدان يرأس اجتماعا يفضي لحل أزمة اختصاصات محكمتي التمييز والاتحادية
الرئيس زيدان يرأس اجتماعا يفضي لحل أزمة اختصاصات محكمتي التمييز والاتحادية
2024-06-03 10:54:07 - المصدر: منصة إيشان

اتفق نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية بحضور رئيس الاشراف القضائي، الاثنين، علة الالتزام بالقوانين التي حددت اختصاصات محكمتي التمييز والاتحادية. وذكر إعلام القضاء في بيان: “استضاف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الاثنين الموافق 3 /6 /2024 اجتماع مشترك ضم نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية بحضور […]

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