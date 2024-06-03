رونالدو يحقق إنجاز فردي جديد في الدوري السعودي

2024-06-03 11:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

تفوق البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر على نجوم الدوري السعودي للمحترفين بإنجاز فردي جديد يضاف لقائمة أرقامه اللافتة هذا الموسم.

وتوج رونالدو هدافا لدوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 35 هدفا وتبعه ميتروفيتش ب 7 أهداف أقل.

وسجل الدون أعلى معدل تهديفي للاعب في موسم واحد بتاريخ المسابقة.

وهو يمتلك أعلى معدل من المساهمات التهديفية خلال موسم واحد من مسابقة دوري روشن بواقع 46 هدفا حيث سجل 35 وصنع 11 خلال 31 مباراة.

ويتصدر رونالدو قائمة أكثر 4 لاعبين مساهمة في حصول فريقهم على أكبر عدد من النقاط خلال منافسات الموسم المنصرم.

وساهم رونالدو في حصول النصر على 23 نقطة ويأتي خلفه المهاجم الزامبي فاشيون ساكالا نجم الفيحاء الذي ساعد فريقه في حصد 20 نقطة.