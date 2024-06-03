ولي كريم: رفضت عرض قيادة فريق القوة الجوية لأنني لست مدرب طوارئ

2024-06-03 11:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف المدرب ولي كريم، يوم الاثنين، سبب اعتذاره عن قيادة فريق القوة الجوية لما تبقى من الموسم الحالي لدوري نجوم العراق لكرة القدم، خلفاً للمدرب المستقيل أيوب أوديشو.

وقال كريم لوكالة شفق نيوز "أنا لست مدرب طوارئ لكي أقبل بعرض إدارة نادي القوة الجوية في قيادة فريقها الكروي، لذلك رفضت عرضها رفضاً تماماً".

وأوضح "إدارة القوة الجوية تريدني مدرباً لشهر واحد وربما أكثر وبعدها أغادر لذلك رفضت التعامل بهذا الشكل احتراماً لمشواري الكروي كلاعب ومدرب".

وأضاف كريم "أنا مدرب معروف ولا أحتاج شهرة أو مال فلله الحمد تجاوزت هذه المرحلة ولدي كل هذه الأمور"، مؤكداً "لديّ عروض كثيرة والفرصة الكافية لانتقاء أحدها تلك العروض بتأني، لاسيما أن الموسم الحالي لم ينتهي بعد ولديّ فسحة في الاختيار".

وكان ولي كريم قدم استقالته من ناديه السابق نوروز الذي كان يدربه، بسبب تصرفات غير الرياضية بدرت من بعض المحسوبين على جمهور نوروز تجاهه.