المصرف العراقي للتجارة يحذر من صفحات مزورة تحمل أسمه وشعاره

2024-06-03 11:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

حذر المصرف العراقي للتجارة TBI، اليوم الاثنين، من صفحات مزورة تحمل اسم وشعار المصرف.

وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نحذر من صفحات مزورة تحمل اسم وشعار المصرف، حيث تبث شائعات مغرضة لتضليل المواطنين الذين ليس لديهم اطلاع في متابعة مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة لدى المصرف العراقي للتجارة TBI".

وأضاف أن "المصرف قد اتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يستخدم اسمه وشعاره لتضليل المواطنين حسب القانون العراقي"، محذراً المواطنين من "إرسال بياناتهم الخاصة إلى جهات غير موثوقة".