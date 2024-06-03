2024-06-03 11:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير التربية حمد نامس الجبوري، اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، انتهاء الامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة، شاكرا جهود القائمين عليها من اللجان والجهات الساندة.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة التربية ببيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزيرها قدم شكره وتقديره الى جميع المساهمين في انجاح الامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة للعام الدراسي ٢٠٢٣_٢٠٢٤/الدور الاول، من الوزارات الساندة (الداخلية والاتصالات والكهرباء والصحة) واللجان الدائمة والفرعية والمتابعة للامتحانات والمديرين العامين ومديري المراكز والمراقبين والمشرفين وموظفي الخدمات والحراس الليليين في عموم العراق والعاملين في القطاع التربوي كافة ومن استنفروا طاقاتهم لتوفير ما يحتاجه الطالب داخل القاعات الإمتحانية".

وأضاف، أن "الجبوري أعلن انتهاء الامتحانات بعد ان جهزت الوزارة (5477) مركز امتحاني ضم أكثر من (900) ألف طالب وطالبة بالمستلزمات اللوجستية الضرورية ضمانا لراحتهم".

وأشار الى أن "الجبوري بعث الى الطلبة رسائل اطمئنان أكدت حرص الوزارة على مجهودهم الدراسي، موجها بالاستعداد لإنطلاق امتحانات الدراسة الإعدادية وإكمال مسيرة النجاح التربوية".