2024-06-03 11:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي بشكل طفيف، صباح اليوم الاثنين، في الأسواق المحلية. وارتفعت أسعار الدولار مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 145250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار يوم أمس الأحد 145150 ديناراً مقابل كل 100 دولار. فيما شهدت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 146250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 144250 ديناراً لكل 100 دولار. وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً في محلات الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 144950 ديناراً مقابل الدولار وسعر الشراء 144850 ديناراً مقابل 100 دولار.