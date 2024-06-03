رئيس الجمهورية: نرفض الاعتداء على العراق وأي انتهاك لسيادة البلد

2024-06-03 11:42:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، رفضه الاعتداء على العراق وأي انتهاك لسيادة البلد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، حضر اليوم احتفالية تخرج طلبة الجامعة الأمريكية في دهوك، كما حضر الاحتفالية رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني".

وأكد رئيس الجمهورية أن "الطلبة الخريجين يتحملون شرف مسؤولية التطوير والنهوض بالبلد وتعويض ما تعرضنا له من عقود الدكتاتورية والحروب والتدمير والتراجع في كثير من جوانب الحياة، معربا عن أمله "في الارتقاء بالمستويات العلمية للجامعات وبما يساعد على تنمية وتطوير المؤهلات".

وأشار إلى أن "رئاسة الجمهورية تعمل من أجل تقوية العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وتحرص على مُتابعة صرف الموازنة الخاصة في الإقليم وبقية المحافظات، كذلك تسعى لتحقيق العدالة بين المواطنين من خلال مُعالجة ملف السجناء والموقوفين والإفراج عن المنتهية محكومياتهم".

وأشار الى أن "التقدم الأمني واستقرار البلد يُساعدان على تطوير وتمتين علاقات العراق الدولية والإقليمية ومع دول الجوار، كما يُعززان جهود السلطات العراقية من أجل رفض الاعتداء على العراق وأي انتهاك لسيادة البلد، مؤكدا "الحرص على تكثيف الجُهود في القضايا والاتفاقيات الأمنية مع دول الجوار، رافضا أن يكون العراق منطلقاً للاعتداء عليها".