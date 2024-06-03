جداول الموازنة تثير قلق محافظات وسط وجنوب العراق

2024-06-03 11:42:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعربت محافظات وسط وجنوب العراق، عن قلقها حيال جداول موازنة 2024، واعتبرت ان ميزانياتها انخفضت بشكل كبير، بينما نفت وزارة التخطيط، أن يكون هناك أي تخفيض في موازنة محافظات الوسط والجنوب. موازنة 2024 للعراق، تبلغ مئتين وأحد عشر تريليون دينار، بعجز اثنين وستين تريليون دينار، فيما بلغت موازنة 2023، مئة وتسعةً وتسعين تريليون دينار، بعجزٍ بلغ أكثرَ من أربعة وستين تريليون دينار، لكن حصة المحافظات كانت أعلى نسبة في عام ثلاثة وعشرين. ومع تفشي الأنباء عن تخفيض حصة المحافظات في جداول موازنة 2024 ، انتقدت الإدارةُ المحلية في البصرة، الجدول بشدة وطالبت بتعديله، لافتة إلى أن موازنة محافظة البصرة، بلغت