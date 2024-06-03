مقتل عدد من المسلحين في قصف اسرائيلي على شمال سوريا

2024-06-03 13:18:07 - المصدر: قناة الثامنة

قتل عدد من المسلحين لجموعات تصنف على انها تابعة لايران في قصف اسرائيلي استهدف فجر الاثنين معملاً في شمال سوريا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على معمل في بلدة حيان في ريف حلب الغربي الى 16 قتيلاً من المجموعات التي تصنف على انها تابعة لايران، من جنسيات سورية وغير سورية. واعلن المرصد في وقت سابق في حصيلة أولية عن مقتل 12 شخصاً على الأقل، جراء القصف الذي أحدث انفجارات متتالية في المنطقة التي تتواجد فيها مجموعات تصنف على انها تابعة لطهران، ينضوي ضمنها مقاتلون محليون. وأفادت وزارة الدفاع السورية عن شنّ اسرائيل هجوما جوياً من اتجاه