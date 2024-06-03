بعد لقاء السوداني.. تحالف عربي يحدد موعد عقد أول اجتماع لمجلس كركوك

2024-06-03 13:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أكد المتحدث باسم تحالف العروبة عزام الحمداني، اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، أن اجتماع قوى محافظة كركوك مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين بشأن ازمة تشكيل الحكومة المحلية.

وقال الحمداني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اجتماع رئيس الوزراء مع القوى السياسية في كركوك مهم جدا وساعد في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية المختلفة على تشكيل الحكومة المحلية"، مبينا أن "الاجتماع نتج عنه اتفاق على عقد اول جلسة لمجلس محافظة كركوك لاستمرار العملية السياسية في المحافظة فضلا عن استمرار المفاوضات لحل الازمة بصورة نهائية".

وأوضح الحمداني، أنه "لغاية الآن لم يتم تحديد اي موعد لعقد اول جلسة لمجلس محافظة كركوك وربما تكون بعد عيد الأضحى"، لافتا الى أن " الجميع يعمل الآن على الاسراع بتشكيل حكومة بمشاركة كل المكونات لتحقيق التعايش السلمي".

وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء (29 آيار 2024)، الاجتماع الثالث للقوى السياسية الممثِّلة لمحافظة كركوك والاتفاق على عقد جلسة لمجلس المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني، ترأس الاجتماع الثالث للقوى السياسية الممثلة لمكونات محافظة كركوك، والمنضوية في ائتلاف إدارة كركوك".

وأضاف، إن "الاجتماع، شهد استعراض الجهود والمشاورات المبذولة لإقرار ورقة الاتفاق السياسي بين مكونات المحافظة، والآليات الكفيلة بتشكيل الحكومة المحلية، وفقاً للقانون؛ من أجل الحفاظ على التعايش السلمي المتآخي بين أطياف شعبنا في كركوك، دون إقصاء أو تهميش".

وأشار إلى أنه "جرى، خلال الاجتماع، إقرار مباني الورقة السياسية، مع دراسة بعض الملاحظات الواردة ومراجعتها، وكذلك الاتفاق على عقد جلسة لمجلس المحافظة ضمن سقف زمني متفق عليه؛ من أجل البدء بالإجراءات الدستورية لتشكيل الحكومة المحلية، وإقرار مضامين ورقة الاتفاق السياسي".