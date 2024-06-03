القاضي زيدان يبحث "قضايا الإرهاب" مع وفد فرنسي في بغداد

2024-06-03 13:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، مع وفد فرنسي قضايا الارهاب.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم وفداً من وزارة العدل الفرنسية رفقة عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والاستخبارية العراقية".

وأضاف البيان ان "القاضي زيدان بحث معهم القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص ما يتعلق بقضايا الإرهاب".



