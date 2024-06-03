نينوى.. جهات متنفذة تفرض "سطوتها" على مراكز تسويق القمح

2024-06-03 13:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مصادر محلية في نينوى، يوم الاثنين، سيطرة جهات متنفذة على سايلو بازوايا لتسويق محصول القمح ومنع الفلاحين من دخوله إلا مقابل دفع مبلغ 500 دولار عن كل مركبة حمل، أو الانتظار في الطوابير لمدة تزيد على الأسبوع لتفريغ الحمولة.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "مركبات الحمل التي تنقل محصول القمح من الحقول إلى السايلو التابعة لهذه الجهات المتنفذة تدخل مباشرة من دون انتظار، مما أثار استياء سائقي المركبات الأخرى، الأمر الذي أدى حصول مشاجرة تطورت إلى استخدام آلات حادة ما أسفر عن إصابة ثلاثة من سائقي مركبات الحمل من أهالي بازوايا فيما أوقفت الشرطة متهماً بالاعتداء من أهالي إحدى المحافظات العراقية بقرار من القضاء العراقي".

وأضاف أن "سائقي المركبات يضطرون إلى الانتظار في طوابير طويلة لمدة أسبوع أو أكثر، أو يدفعون مبالغ مالية تصل إلى 500 دولار لدخول السايلو".

من جانبه وعلى خلفية الحادثة، أصدر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل توجيهات لتسهيل إجراءات تسويق محصول القمح في سايلوات المحافظة.

وقال الدخيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، خلال إشرافه على أعمال التسويق للمحصول في سايلو بازوايا، إن "هناك مضاربات حصلت من قبل بعض التجار والمزارعين ما أثر بشكل سلبي على عملية دخول الشاحنات المحملة بمحصول القمح إلى المنافذ التسويقية في نينوى".

وتضمنت التوجيهات منع حركة الآليات خارج الغلة الزراعية لكل منطقة، وضرورة امتلاك الآليات المحملة بالمحاصيل لأوراق ثبوتية مختومة من مديرية زراعة نينوى، ليتم تحديد هوية المزارع والغلة الزراعية والمنطقة التابع لها، ومنع دخول الشاحنات المحملة من باقي المحافظات الأخرى.