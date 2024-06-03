الداخلية تفرض 30 الف دينار عن اللوحات المرورية الجديدة.. وثيقة

2024-06-03 13:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت وزارة الداخلية العراقية استيفاء 30 الف دينار كمبلغ رسوم عن اللوحات المرورية الجديدة لكل مركبة.

وأظهرت وثيقة صادرة عن الوزارة بتوقيع مدير المرور العامة، تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، إن وزيرها عبد الأمير الشمري أمر أن يكون استيفاء مبلغ اللوحات الحكومية الجديدة لكل مركبة 20 الف دينار من قبل صندوق شهداء الشرطة، و10 الاف دينار من قبل امناء الصندوق في مواقع التسجيل.

وافتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أول أمس السبت، معمل انتاج وطباعة اللوحات المرورية "الإنكليزية" الموحدة، والتي تستعيض عن كتابة اسم المحافظات بإعطاء رمز رقم، فيما باشرت وزارة الداخلية باستبدال اللوحات.