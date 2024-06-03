صحيفة إسبانية تكشف عن موعد اجراء قرعة دوري أبطال اوروبا

2024-06-03 13:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

مشفت صحيفة "آس" الاسبانبة، اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، عن موعد اجراء قرعة دوري ابطال اوروبا.

ووفقا للصحيفة الاسبانية، فإن "القرعة ستقام يوم 29 أغسطس/آب المقبل، وستكون مختلطة بين النظام اليدوي والكمبيوتر".

وستشهد النسخة المقبلة، مشاركة 36 فريقا للمرة الأولى، تأكد منهم ظهور 29 فريقا حتى الآن، وسيصعد 7 أندية أخرى من التصفيات.

وسيخوض كل فريق 8 مباريات في الدور الأول ضد 8 فرق، وسيحدد الكمبيوتر، ما هي المباريات التي سيخوضها الفريق على أرضه وخارج الديار.

وسيحاول اليويفا، ألا تتواجه الفرق التي من نفس الدولة في الدور الأول، لكن هناك احتمالية بحدوث ذلك مع الدوريات التي سيشارك منها 4 فرق أو أكثر بالنسخة المقبلة، وسيحدد هذا الأمر عن طريق الكمبيوتر.

المصدر: كووورة