2024-06-03 13:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن الاتحاد العراقي للسباحة البارالمبي عن انسحاب السباح البارالمبي العراقي محمد علاء عاشور من السباق النهائي لمعظم التصفيات في بطولة العالم للسباحة البارالمبية التي تقام حالياً في ألمانيا، بعد أن وجد نفسه في مواجهة مع لاعب يمثل الكيان الصهيوني.

وقال الأمين العام المساعد، رئيس اتحاد السباحة البارالمبي هاشم فرز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" قرار البطل محمد علاء جاء تأكيداً على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية ورفضه التام للكيان الصهيوني "، مبيناً أن" الواقعة شهدت ردود أفعال متباينة، حيث عبر عدد من الرياضيين والجماهير عن دعمهم لقراره، مشيرين إلى أن الرياضة ليست بمعزل عن السياسة وأن المواقف المبدئية يجب أن تكون لها الأولوية".

من جانبه، أعرب عاشور عن فخره باتخاذ هذا القرار، مؤكداً أن "مقاطعته تأتي تضامناً مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال"، مبيناً أن "كرامة الوطن أهم من أي ميدالية أو تكريم وقراره كان واضحاً وصريحاً، ولن يتنافس مع أي رياضي يمثل الكيان الذي ينتهك حقوق الفلسطينيين".

تجدر الإشارة إلى أن محمد علاء عاشور يعتبر من أبرز الرياضيين البارالمبيين في السباحة، وسبق له أن حقق العديد من الألقاب والميداليات على المستويين القاري والدولي. موقفه الشجاع يضيف له إنجازاً جديداً، ليس في سجل الميداليات، وإنما في سجل المواقف الإنسانية والوطنية.