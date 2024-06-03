2024-06-03 13:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد عضو مجلس محافظة بغداد، علي العيثاوي، الاثنين، انشقاقه عن حزب تقدم، الذي يرأسه رئيس البرلمان المنهي عضويته محمد الحلبوسي. وقال العيثاوي لمنصة “إيشان” إن “لدي توجه للخروج من حزب تقدم”، مضيفا أن “المصادر التي تحدثت عن انشقاقي كشفت عن اسم واحد فقط، ولم تكشف عن كل الأسماء”. وعند سؤاله فيما إذا كانت هناك انشقاقات […]

ظهرت المقالة العيثاوي يؤكد عبر “إيشان” انشقاقه عن تقدم: سيتبعني آخرون أولاً على ايشان.