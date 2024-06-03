إقليم كردستان يتعهد بالالتزام بجداول الموازنة- عاجل

2024-06-03 14:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان دوبرداني، اليوم الاثنين ( 3حزيران 2024), التزام إقليم كردستان بجداول الموازنة.

وقال دوبرداني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الإقليم سيبدي التزاما تاماً وكاملاً بقرارات الموازنة التي تخص حصته ومنها تسليم الإيرادات، وهذا الالتزام سينهي الخلافات المالية بين الطرفين".

وأضاف أنه "نأمل أن لا يتم عرقلة التصويت على جداول الموازنة، لأن أي تأخير سيضر بالمواطنين، وتتوقف عليه المشاريع الخدمية والتعيينات وغيرها، كما أن، الأمل بأن لا يتم إدخال حصة كردستان بالجانب السياسي".

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أجرى الخميس الماضي، في بغداد مباحثات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية، تناولت بشكل خاص بحث الحلول الجذرية للقضايا العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية" من ضمنها مسألة الرواتب وموازنة الإقليم والموازنة العامة.