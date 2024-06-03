مصرع عامل بانهيار منزل شرقي بغداد والدفاع المدني تبحث عن "عالقين"

2024-06-03 14:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، بمصرع عامل خلال حادث انهيار منزل شرقي بغداد، فيما بين ان فرق الدفاع المدني تبحث الان عن عالقين.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "احد العمال لقي مصرعه اثناء عمله بترميم منزل احد المواطنين في منطقة الامين شرقي بغداد".

وأضاف انه "خلال الترميم سقط سقف المنزل عليه وحاليا تعمل فرق الدفاع المدني على انتشال جثته"، مبينا ان "هناك عمليات بحث من قبل الدفاع المدني تحسبا لوجود اشخاص اخرين".



