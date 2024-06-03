صلاح الدين... تحديد موعد إنجاز المدارس النموذجية بسامراء والدور

2024-06-03 14:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن مسؤول قاطع سامراء والدور للمدارس النموذجية، ناصر محمود حسن، اليوم الاثنين، إنجاز كافة المدارس النموذجية في قاطع المسؤولية قبل شهر تشرين الأول المقبل. وقال حسن، إنه ضمن مشاريع المدارس النموذجية في محافظة صلاح الدين، تم بإشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفيذ مشاريع بناء مدارس نموذجية بلغ عددها 78مدرسة في المحافظة، مبيناً أن نسبة الإنجاز في هذه المدارس وصلت إلى 57 بالمئة. وأضاف أنه تم تنفيذ بناء 17 مدرسة، 9 منها في قضاء سامراء و8 أخرى في قضاء الدور، مؤكداً وجود ثلاث مدارس قيد الإنجاز، فيما توجد 7 مدارس تم إكمال الهيكل الخرساني لها بالكامل، وسيتم تسليمها قريباً. وأشار حسن، إلى أن هناك سبع مدارس يجري العمل فيها، وسيتم إكمال الهياكل الخرسانة فيها مطلع الشهر المقبل، لافتاً إلى أنه سيتم إكمال كافة المدارس في القاطع قبل تشرين الأول المقبل، وسيتم تسليمها إلى وزارة التربية لاستغلالها في العام الدراسي القادم.