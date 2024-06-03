اسبانيا تشيد باستقلال القضاء العراقي ودور المحكمة الاتحادية في ترسيخ المبادئ الدستورية

2024-06-03 14:42:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

أشاد السفير الاسباني في بغداد بيدرو مارتينيز افيال، اليوم الاثنين، باستقلال القضاء العراقي ودور المحكمة الاتحادية العليا في ترسيخ المبادئ الدستورية والديمقراطية.

وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، أستقبل اليوم سفير اسبانيا في بغداد بيدرو مارتينيز افيال في مقر المحكمة في بغداد".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات والاستفادة من الخبرات الاوربية والتشديد على اهمية تدعيمها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين".

من جانبه، اوضح سفير اسبانيا ان "بلاده تتطلع الى بناء علاقات قوية مع الجانب العراقي على مختلف الاصعدة لاسيما في مجال القضاء الدستوري"، مشيداً "باستقلال القضاء العراقي ودور المحكمة الاتحادية العليا في ترسيخ المبادئ الدستورية والديمقراطية بما يضمن بناء نظام برلماني يقوم على سيادة القانون".