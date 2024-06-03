بديل بلاسخارت يباشر مهامه في العراق

2024-06-03 15:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

استلم الممثل الجديد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، عمله الجديد ليحل محل جينين بلاسخارت. وباشر محمد بن عوض مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة، مهامه اليوم الاثنين، لاستئناف مهمة بعثة الأمم المتحدة (يونامي) في العراق، خلفاً لجنين بلاسخارت. وكشف مصدر في يونامي في وقت سابق لقناة الثامنة ان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلف محمد بن عوض لشغل منصب جينين بلاسخارت. وودّعت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارت، العراقيين برسالة امتنان وشكر، بعد انتهاء مهامها التي بدأت عام 2018. وقالت بلاسخارت في رسالتها إن الأمم المتحدة لا تمتلك عصا سحرية، ففي نهاية