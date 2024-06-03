الزراعة تعلن الحد من تسريب المنتجات المهربة للأسواق المحلية

2024-06-03 16:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، الحد من تسريب المنتجات المهربة للأسواق المحلية، فيما أشارت إلى تحقيق 3 مكاسب جراء ذلك. وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن وزارة الزراعة تنفذ القرارات الحكومية لتنظيم عملية الاستيراد والتصدير، ودعم المنتج المحلي والحفاظ على زيادة المساحات المزروعة والعمل على زيادة إنتاجها، إضافة إلى الحفاظ على أن تكون أسعار المنتجات المحلية مناسبة. وأكد الجبوري، أن الوزارة ركزت على منع السلع الزراعية المهربة إلى داخل البلاد، التي تضر بالاقتصاد وبالقطاع الزراعي، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. وأشار إلى، أنه تم الحد من تسريب السلع الزراعية المهربة إلى الأسواق المحلية، من أجل الحفاظ على نوعية السلع الزراعية والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، فضلاً عن تحقيق مكسب للمزارع العراقي بديمومة العمل الزراعي وتشجيعه على زيادة الإنتاج.