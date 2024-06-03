"مايكروسوفت" تنفذ أكبر استثمار في تاريخها بالسويد

2024-06-03 16:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت مجموعة مايكروسوفت الأميركية الاثنين أنها ستوظّف في السويد 33,7 مليار كرونة 3,2 مليارات دولار خلال عامين في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو أكبر استثمار لها في الدولة الاسكندينافية. وأوضحت شركة التكنولوجيا العملاقة في بيان أنها ستدرّب قبل سنة 2027 نحو 250 ألف شخص لزيادة المعرفة والمهارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وستعزز قدرات مراكزها الثلاثة للبيانات. وقال رئيس مايكروسوفت براد سميث خلال مؤتمر صحافي إن المجموعة ستنفذ أكبر استثمار في تاريخها في السويد. ورأى أن هذا الاستثمار يمكّن السويد من أن تبقى في الطليعة من حيث القدرة التنافسية العالمية. وسبق للمجموعة أن أعلنت في الأشهر الأخيرة عن برامج استثمارية بحجم مماثل في دول أخرى بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنها مثلاً فرنسا حيث وعدت باستثمار أربعة مليارات يورو واليابان ثلاثة مليارات. وستوفّر مايكروسوفت في السويد 20 ألف مُعالج غرافيكي متطور، وهي عناصر بالغة الأهمية في تدريب برامج الذكاء الاصطناعي. كذلك ستعمل على تعزيز قدرات مراكزها لتخزين البيانات في ساندفيكن ويفله وستافانستورب. واعتبر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون خلال المؤتمر الصحافي أن الذكاء الاصطناعي محفّز لأمور كثيرة. وتوقع أن يساعد أيضا في تسريع التطور في مجالات أخرى، مشيراً إلى أنهذا الاستثمار الضخم في السويد يمكن أن يمهّد الطريق لاستثمارات أخرى. وفي مجال التدريب، تعمل مايكروسوفت على إنشاء مجلس خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي يجمع مسؤولين من الأوساط الأكاديمية والشركات والقطاع العام لتحديد مناهجها الدراسية وتوجيها.