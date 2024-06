مرور ذي قار تباشر بتثبيت اللوحات الدولية الجديدة: تتيح القيادة خارج  البلاد

2024-06-03 16:24:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اعلنت مديرية مرور ذي قار، اليوم الاثنين، مباشرتها بطباعة وتثبيت اللوحات الجديدة باللغة الانكليزية. وذكر مدير اعلام المرور العقيد مؤيد حميد لشبكة اخبار الناصرية ان “اللوحات الجديدة تمت المباشرة بتسجيلها في المجمع لاول مرة باللغة الانكليزية”. واضاف، ان “الهدف منها هو توحيد اللوحات المرورية وفق سياق ثابت...

