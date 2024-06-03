توضيح حكومي للدعم المقدم لأصحاب الهمم ونوعية الأرز المجهز للمواطنين

2024-06-03 16:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمة

أوضح فريق التواصل الحكومي ووزارة التجارة، اليوم الاثنين، الدعم المقدم لأصحاب الهمم، ونوعية الأرز المجهز للمواطنين.

وقال عضو فريق التواصل الحكومي، قاسم البديري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شريحة ذوي الهمم شريحة مهمة من الشعب العراقي، والحكومة العراقية قامت في العام 2005، بتقديم بعض القوانين المهمة التي تشمل هذه الشريحة لضمان عيش حياتهم بطريقة كريمة وحرة".

وأضاف البديري، أن "ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين مشمولون براتب الرعاية الاجتماعية، وكانت خلال السنة ونصف السنة الماضية وستكون بعض الإضافات في السلة الغذائية لذوي الاحتياجات الخاصة المشمولين براتب الحماية الاجتماعية".

من جانبها، قالت مدير عام الشركة العامة للأسواق المركزية، زهرة شيبان حمادي الكيلاني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك نوعين من السلات الغذائية تقدمها وزارة التجارة، الأولى هي السلة الغذائية المجانية التي تكون ضمن برنامج الدعم الحكومي، والثانية هي السلات الغذائية التي تكون ضمن اختصاص الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية"، مؤكدة "وجود تنويع مستمر سواء في شهر رمضان المبارك أو الأشهر الأخرى حسب احتياجات المجتمع العراقي".

وبشأن الأرز المجهز للمواطنين، أوضحت الكيلاني، أن "هناك بعض الشكاوى التي ترد بشأن نوعية الأرز، ومن الممكن أن تكون عملية نقل المواد الغذائية والأجواء الحارة التي يعاني منها البلد إضافة إلى كون بعض المخازن ليست بالمستوى المطلوب، لها تأثير في نوعية الغذاء"، مؤكدة أن "هذه العوامل تؤثر في جودة المواد".

ولفتت إلى أن "هناك توجهاً حالياً من قبل الوزارة لاستبدال مادة الأرز، وحصلت هناك استيرادات للأرز الأمريكي بدلاً من الأرز التايلاندي".