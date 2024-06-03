مبابي يحصل على استثناء تاريخي من ريال مدريد

2024-06-03 16:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، عن حصول النجم الفرنسي كيليان مبابي على استثناء تاريخي خلال صفقة انتقاله الى ريال مدريد.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فأنه "ستعلن صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد، اليوم، أو غدًا الثلاثاء، قبل أن تلعب فرنسا المباراة الودية أمام لوكسمبورغ الأربعاء المقبل".

واضافت انه "وإذا لم ينجح ريال مدريد في إعلان الصفقة بهذه المواعيد، سيؤجلها للخميس، لكن المؤكد أنها ستكون قبل اليورو، لتجنب إزعاج اللاعب في البطولة بأسئلة حول ريال مدريد"، مبينة ان "مبابي وقع على آخر المستندات اللازمة لإغلاق العملية بشكل كامل".

وأوضحت أن "مبابي سيحصل على 15 مليون يورو صافيًا في الموسم الواحد رفقة ريال مدريد، كما سيحصل على حوالي 80% من حقوق الصور الخاصة به، وهي نسبة غير مسبوقة، وتتفوق على اتفاق الميرنغي سابقا مع النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو".

وأعلن مبابي، رحيله بشكل رسمي عن باريس منذ أسابيع عديدة، وذكرت الكثير من التقارير بأنه سيوقع مجانا مع ريال مدريد.

المصدر: كووورة