نقابة الصحفيين: السماح بدخول أجهزة الموبايل العائدة للصحفيين إلى المحاكم

2024-06-03 16:40:01 - المصدر: الفرات نيوز

تثمن نقابة الصحفيين العراقيين قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان السماح بدخول أجهزة الموبايل العائدة للصحفيين المنتمين لنقابة الصحفيين العراقيين إثناء مراجعتهم الرسمية إلى المحاكم العراقية ..

وتجدد النقابة شكرها لمجلس القضاء الأعلى لمواقفه الداعمة لنقابة الصحفيين العراقيين والأسرة الصحفية بما يعزز العمل الصحفي والإعلامي في بغداد وبقية المحافظات .

ويأتي قرار مجلس القضاء الأعلى هذا لتسهيل عمل الصحفيين وتأدية واجبهم المهني والوطني تأكيدا لدورهم الوطني وإسهامهم الفاعل في خدمة القضايا الوطنية بما يعزز دور القضاء العادل وأواصر الوحدة الوطنية وتحقيق السلم المجتمعي في العراق .اضافة الى انه يأتي ضمن سلسلة قرارات ومواقف ايجابية لصالح العمل الصحفي ووسائل الاعلام ومنها رد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصحفيين وابلاغ نقابة الصحفيين عند رفع تلك الدعاوى في المحاكم العراقية .

نقابة الصحفيين العراقيين

3/6/2024