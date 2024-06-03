نائب يحدد أولويات جداول موازنة 2024 ويؤكد: الرواتب مؤمنة

2024-06-03 16:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -بغداد

أكد النائب علي نعمة، اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، أن ضمان استقرارية الوضع المالي وتامين الاستحقاقات وتمويل المشاريع وخفض اي عجز مالي هي من أولويات موازنة 2024، فيما بين أن جميع رواتب مؤمنة.

وقال نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب سيتسلم اليوم التقرير النهائي للجنة المالية النيابية الخاص بجداول موازنة 2024 قبل التصويت عليها"، لافتا الى أن "جميع الرواتب مؤمنة مع اكمال الارصدة المالية الكافية لاستمرارية المشاريع في كل المحافظات"

واضاف ان "النقاشات ستجري بعد استلام التقرير النهائي للموازنة"، مؤكدا "السعي الى انصاف كل المحافظات في جداول موازنة 2024".

واشار الى ان "اولويات موازنة 2024 هي ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الاستحقاقات وتمويل المشاريع وخفض اي عجز مالي"، موضحا، أن "الموازنة بسقف مرتفع وتحتاج الى تقتين من اجل استثمار الاموال في ملفات هامة".

وكان مجلس النواب قد حدد اليوم الاثنين موعدا للتصويت على جداول الموازنة، فيما اعتبر بعض النواب ان الموعد غير ممكن التحقيق، مع استمرار الخلافات على بعض بنود الجداول.