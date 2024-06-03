اقليم كوردستان يزود ديالى بالكهرباء

2024-06-03 16:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط الاثنين تشغيل الربط الكهربائي بين محافظة ديالى وإقليم كوردستان وبطاقة ٩٠ ميكا واط. وقالت الشركة في بيان ان الملاكات الهندسية والفنية في فرع توزيع كهرباء ديالى التابع للشركة العامة تمكنت بالتعاون مع فرع شبكات ديالى، من تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين محافظة ديالى وإقليم كوردستان العراق بمرحلتهِ الأولى ورفد المحافظة بطاقة "٩٠ ميكا واط". واضاف البيان انه تم أطلاق التيار الكهربائي للمحافظة عبر خط نقل الطاقة (كلار _ سيد جابر) جهد ١٣٢ك.ف في ناحية جلولاء بعد انجاز العمل بمتطلبات تنفيذ المشروع، وتفريغ ألاحمال عن خطوط نقل الطاقة المُستغلة في تشغيل محطات التوزيع بشمال ديالى،