2024-06-03 16:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مصدر أمني، باندلاع حريق ضخم طال عدلاً من المخازن في حي عدن بمحافظة النجف. وقال المصدر في حديث لـ “إيشان”، إن “حريقاً هائلاً اندلع في مخازن المواد الكهربائية و مجمع المطابع”. وأوضح، أن “الدفاع المدني طلب المساعدة من المحافظات المجاورة، لإرسال فرق و سيارات اطفاء بسبب صعوبة السيطرة على سرعة تمدد النار في الأبنية”.

ظهرت المقالة النجف تشهد حريقاً ضخماً والدفاع المدني يطلب المساعدة من المحافظات أولاً على ايشان.