2024-06-03 16:42:07 - المصدر: منصة إيشان

يترقب الكثير حدثًا فلكيًا نادرًا لا يراه الشخص سوى مرة واحدة في عمره، وهي ظاهرة “اصطفاف الكواكب”، التي يمكن مشاهدتها من الدول العربية أيضًا. ومن المنتظر أن تبدأ الظاهرة الفلكية النادرة، اليوم الاثنين، حيث ستشهد السماء ظاهرة “اصطفاف الكواكب”، وذلك عندما تصطف 6 كواكب ويلحق بها القمر في حدث فلكي نادر وفريد يمكن رؤيته بالعين […]

ظهرت المقالة حدث فلكي نادر يُرى مرة في العمر يشاهده سكان الدول العربية اليوم أولاً على ايشان.