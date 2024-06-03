البارالمبية تكشف تفاصيل انسحاب سباح عراقي من مواجهة لاعب اسرائيلي

2024-06-03 17:06:39 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف الأمين العام المساعد رئيس اتحاد السباحة البارالمبي هاشم فرز، يوم الإثنين، تفاصيل انسحاب السباح البارالمبي العراقي محمد علاء عاشور من السباق النهائي أمام لاعب من إسرائيل في بطولة العالم بألمانيا.

وقال فرز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قرار محمد علاء جاء كتأكيد على موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية ورفضه التام الاعتراف بإسرائيل".

وقد شهدت الواقعة ردود أفعال متباينة، حيث عبر عدد من الرياضيين والجماهير عن دعمهم لقراره، مشيرين إلى أن الرياضة ليست بمعزل عن السياسة وأن المواقف المبدئية يجب أن تكون لها الأولوية.

من جانبه، أعرب عاشور عن فخره باتخاذ هذا القرار، مؤكداً أن مقاطعته تأتي تضامناً مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال.

وقال "كرامة الوطن أهم من أي ميدالية أو تكريم. قراري كان واضحاً وصريحاً، لن أتنافس مع أي رياضي يمثل الكيان الذي ينتهك حقوق الفلسطينيين".

تجدر الإشارة إلى أن محمد علاء عاشور يعد من أبرز الرياضيين البارالمبيين في السباحة، وسبق له أن حقق العديد من الألقاب والميداليات على المستويين القاري والدولي.

من جانبه، وجه وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، بتنظيم استقبال رسمي للسباح البارالمبي محمد علاء عاشور.