نشاط لمعهد برايت في السليمانية لتوفير 500 فرصة عمل للخريجين (صور)

2024-06-03 17:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شقق نيوز/ أقام معهد برايت التقني والمهني في محافظة السليمانية، يوم الاثنين، جملة من النشاطات التي تهدف لتمكين الشباب وتوفير فرص عمل لهم في القطاع الخاص.

وقال الدكتور جوهر جلال عميد المعهد في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "جميع النشاطات التي قمنا بها اليوم تهدف إلى تمكن الشباب من فرص الحصول على العمل وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص".

وأضاف أن "نشاطات اليوم تضمن عقد حوار خاص بكيفية تمكن الشباب من الحصول على فرص العمل وكذلك أهمية العمل التطوعي والتعاوني في تعزيز السيرة الذاتية للشباب الخريجين".

وبين أن "الجزء الثاني من النشاط كان يتضمن معرض لنتاجات طلبة المعهد العلمية، مؤكدا أنه تم دعوة أكثر من 30 شركة وذلك لتوفير نحو 500 فرصة عمل في القطاع الخاص لخريجي جميع الكليات والمعاهد في السليمانية والمناطق التابعة لها"، مشيرا الى ان "ممثل الشركات أبدوا رغبتهم بتوفير 500 فرصة عمل للخريجين المتقدمين وكذلك تمكينهم من العمل التطوعي والتعاوني".