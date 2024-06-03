اندلاع حريق بمخزن للأدوات المنزلية وسط النجف الأشرف

2024-06-03 17:30:02 - المصدر: واع

النجف الاشرف - واعأعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الاثنين، اندلاع حريق بمخزن للأدوات المنزلية وسط المحافظة.وذكرت الدائرة في بيان، تلقته وكالة الانباء العراقية،(واع): "وجهنا سيارات الإسعاف الى موقع حريق مخزن للأدوات المنزلية والكهربائية في منطقة حي عدن وسط محافظة النجف الاشرف".وأضاف البيان، ان "الحريق لم يتم السيطرة عليه لغاية الان"، فيما اشار الى ان "المنطقة صناعية وتحتوي على أجهزة كهربائية سريعة الاشتعال".