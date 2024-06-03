حريق النجف.. ثلاث محافظات تشارك في اخماده وأسباب اندلاعه مجهولة (فيديو)

2024-06-03 18:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الإثنين، باندلاع حريق كبير في محال للأجهزة الكهربائية بمنطقة عدن وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حريقا كبيرا اندلع في محال تجارية لبيع الأجهزة الكهربائية في منطقة عدن وسط مدينة النجف مركز المحافظة، دون معرفة أسباب اندلاعه".

وبين المصدر، أن "24 فرقة إطفاء تحاول إخماد الحريق حالياً، حيث قدمت فرق مساعدة من محافظات بابل وكربلاء والديوانية، فضلا عن جهود الدوائر الساندة بمدينة النجف".