2024-06-03 18:54:07 - المصدر: منصة إيشان

صوّت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على جداول موازنة العام 2024، وسط مشكلات واعتراضات من قبل نواب عن المحافظات الجنوبية. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “مجلس النواب صوّت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ٢٠٢٤ المعدلة (١٣) لسنة ومرفقاته جداول (أ/ب/ج/د/هـ و)”. واعترض عدد من النواب، على جداول الموازنة من […]

ظهرت المقالة البرلمان يصوّت على جداول الموازنة بواقع 211 ترليون نفقات عامة أولاً على ايشان.