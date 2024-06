2024-06-03 18:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أصيب اثنين من مرافقي مدير إعلام شركة نفط ذي قار، هادي الجابري، بجروح في هجوم مسلح استهدف سيارتهما في منطقة ريفية قرب قضاء الفضلية جنوبي المحافظة. وأفاد مصدر أمني بأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى واحدهم بحالة خطرة. يأتي هذا الحادث في أعقاب تصاعد التوتر في المحافظة يوم...

The post إصابة اثنين من مرافقي مدير إعلام نفط ذي قار في هجوم مسلح جنوبي المحافظة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.