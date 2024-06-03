المندلاوي يبارك إقرار جداول الموازنة

2024-06-03 19:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبارك رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، إقرار جداول الموازنة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المندلاوي بارك إقرار جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام الجاري"، مؤكدًا إن "الرئاسة بذلت جهودا كبيرة مع اللجنة المالية النيابية من أجل الإسراع في استكمالها والتصويت عليها خلال الفصل التشريعي الحالي، وذلك لأهميتها من حيث ارتباطها المباشر بحياة المواطنين، وصلتها الوثيقة بالمشاريع الاستراتيجية والاستثمارية والخدمية".وقال المندلاوي وفقا للبيان إن "مجلس النواب سيستمر في ممارسة دوره الرقابي لمتابعة صرف المبالغ المالية وفق الجداول المحددة، ولن يسمح بضياع او هدر أموال الشعب، فيما أبدى دعمه للحكومة لمواصلة تنفيذ برنامجها الإصلاحي والخدمي، وإكمال مسيرة البناء والتقدم وتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون الكرام.وثمن المندلاوي الدور الكبير لرئاسة وأعضاء اللجنة المالية النيابية في"مناقشة واستكمال جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام 2024، فيما أعرب عن شكره لأعضاء مجلس النواب على مقترحاتهم القيمة وحرصهم في الحضور والتصويت على جداول الموازنة".