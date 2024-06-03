2024-06-03 19:24:07 - المصدر: منصة إيشان

قال النائب عن البصرة رفيق الصالحي، إن جداول الموازنة ظلمت محافظته، وعرضت الشركات النفطية لضرر كبير. وذكر الصالحي، في تصريح لمنصة “إيشان”، أن “جداول الموازنة خفضت استحقاقات البصرة، على الرغم من أن المحافظة تمنح الموازنة أكثر من 90 بالمئة وتأخذ القليل”. وأضاف، أنه “سيكون هناك تراجع كبير وتهالك للشركات النفطية بالمستقبل، وستشهد تراجعاً في أدائها، […]

ظهرت المقالة رفيق الصالحي لـ “إيشان”: جداول الموازنة ظلمت البصرة وعرّضت الشركات النفطية لضرر كبير أولاً على ايشان.