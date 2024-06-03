2024-06-03 19:24:07 - المصدر: منصة إيشان

تم تمرير جداول موازنة العام 2024، لكنها تضمنت “بطيخة” وتحذيرات انطلقت من محافظات الجنوب، وخصوصاً البصرة التي عبّرت عن رفضها عبر حكومتها المحلية ومجلسها، ونوابها الذين يمثلونها في البرلمان. الانتقاد الأول، أطلقه عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى سند، حين قال قبل الإعلان عن تمرير الموازنة بدقائق، إن “الموازنة فيها بطيخة”. وكتب سند منشوراً على. الفيس […]

ظهرت المقالة الموازنة تُقر.. والمواقف تشتعل بـ “البطيخ” والتحذيرات أولاً على ايشان.