Simma من العراق تفوز بالمركز الثالث بمبادرة عالمية

2024-06-03 19:24:08 - المصدر: شفق نيوز

أعلنت Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية (والمُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز V)، والبنك المركزي الأردني عن الفائزين بجوائز النسخة الأولى من مبادرة "Visa في كل مكان" لمنطقة المشرق العربي - وهو برنامج عالمي مفتوح للابتكار ومسابقة تتنافس فيها شركات التكنولوجيا المالية الناشئة على إيجاد حلول فعالة لتحديات المدفوعات والتجارة.

شاركت في نسخة منطقة المشرق العربي من مبادرة "Visa في كل مكان" شركات التكنولوجيا المالية في الأردن ولبنان والعراق وفلسطين.

وأقيمت المسابقة النهائية في العاصمة الأردنية عمّان وتنافست فيها خمس شركات – كانت قد تأهلت للتصفيات النهائية من بين ما يزيد على 100 شركة من البلدان الأربعة - للفوز بجوائز قيّمة تشمل فرص التمويل والتوجيه والإرشاد، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من شركاء Visa في القطاعات المصرفية والتجارية والحكومية. وحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات البنك العربى و بنك الاتحاد و الاستثماري و Orange Money كرعاة وداعمين لهذا الحدث.

وبهذه المناسبة، قال ماريو مكاري، نائب الرئيس ومدير منطقة المشرق العربي في Visa: "يسرنا الإعلان عن الفائزين بمبادرة ’Visa في كل مكان‘ لمنطقة المشرق العربي، ونتطلع قدماً إلى الدور الذي ستلعبه حلولهم المبتكرة في الارتقاء بمشهد المدفوعات بالمنطقة." وأضاف مكاري: "تتمتع شركات التكنولوجيا المالية في دول المشرق العربي بإمكانات هائلة تؤهلها لتعزيز المدفوعات الرقمية وتحسين المشهد الاقتصادي للمنطقة عموماً، لكنها تواجه العديد من التحديات التي تعيق تقدمها. وهنا يأتي دور اللاعبين الرئيسيين في القطاع مثل Visa. وتؤكد مبادرة ’Visa في كل مكان‘ التزامنا بدعم النمو والابتكار لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي في المشرق العربي".

من جانبه، قال عطوفة زياد غنما، نائب محافظ البنك المركزي ،الأردني : "نفخر بهذه الشراكة مع Visa والتي تكللت بدعم مبادرة ’Visa في كل مكان‘ لمنطقة المشرق العربي والإعلان عن أسماء الشركات الفائزة في نسختها الأولى في المنطقة. لقد وفرت هذه المبادرة فرصة استثنائية أمام شركات التكنولوجيا المالية في منطقتنا لعرض حلولها المبتكرة للعديد من التحديات التي يواجهها القطاع المالي. وتجسد هذه المبادرة التزام Visa بدعم ابتكارات التكنولوجيا المالية، وتتوافق بشكل تام مع رؤيتنا للتكنولوجيا المالية في سبيل تطوير منظومة مالية ديناميكية وشاملة. نقدم خالص التهاني للفائزين، ونثق تماماً بأن مساهماتهم ستُثري مشهد التكنولوجيا المالية في المنطقة بشكل كبير".

وستشارك GamgerG في التصفيات النهائية الإقليمية القادمة لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في 23 يوليو 2024 (والتي سيتم بثها مباشرة على "تك كرانش").

تم أيضاً تكريم eDamana من الأردن بجائزة المركز الثاني في نهائيات مبادرة "Visa في كل مكان" لمنطقة المشرق العربي، وحصلت على جائزة مالية قدرها 15,000 دولار أمريكي. فيما حققت Simma من العراق المركز الثالث، وحصلت على مكافأة قدرها 10,000 دولار.

وكانت كل شركة من المرشحين النهائيين قد قدمت حلولها لمواجهة التحديات المستقبلية لقطاع المدفوعات أمام لجنة تحكيم ضمت كلاً من سعيد مراد، الشريك في مجموعة "جلوبال فينتشرز": ومنتصر دوّاس، الرئيس التنفيذي للبنك ‏الاستثماري؛ ومها البهو، الرئيس التنفيذي لشركة "جوباك"؛ و لمى فواز، المدير التنفيذي لـ "أويسس500"؛ و حسن كاظمي، رئيس الشراكات الرقمية لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى Visa.

وللوصول إلى فهم أفضل للتحديات والفرص التي تواجهها شركات التكنولوجيا المالية في منطقة المشرق العربي، كلّفت Visa بإجراء دراسة مستقلة بين شركات التكنولوجيا المالية و الخبراء في المجال حددت موضوعات التمكين الرئيسية. وفيما يلي الموضوعات الرئيسية التي كشفت عنها دراسة "فهم مشهد التكنولوجيا المالية - المشرق العربي":