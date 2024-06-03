السيد مدربا لكرة القوة الجوية خلفا لأيوب أوديشو

2024-06-03 19:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية اليوم الاثنين، الاتفاق مع المدرب السوري حسام السيد لقيادة فريقها الكروي.

وقال عضو ادارة النادي حمادي احمد لوكالة شفق نيوز؛ إن "ادارة النادي اتفقت مع المدرب السوري حسام السيد لقيادة الفريق الجوي لما تبقى من الموسم 2023-2024 خلفا للمدرب المستقيل ايوب اوديشو".

واضاف ان "الطرفين اتفقا على كافة نقاط العقد وسيحضر السيد الى العراق لقيادة تدريبات الفريق فور وصوله".

وبين ان "السيد وافق ان يدرب الفريق للجولات المتبقية لدوري نجوم العراق فقط".

ويحتل فريق القوة الجوية المركز الثاني بعد انتهاء الجولة 23 لدوري نجوم العراق برصيد 66 نقطة.