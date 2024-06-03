السوداني يعلق على إقرار جداول موازنة 2024

2024-06-03 19:36:06 - المصدر: قناة الثامنة

علق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، على إقرار مجلس النواب لجداول موازنة عام 2024. وبارك السوداني في بيان الخطوة المسؤولة لمجلس النواب، المتمثلة في إقرار جداول موازنة عام 2024، المتعلقة بقانون (13 لسنة 2023)، قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)". وأعرب، عن شكره لجهود رئاسة مجلس النواب والقوى السياسية واللجان النيابية، واللجنة المالية، التي استكملت الجهد الحكومي، وما سبق إقراره في مجلس الوزراء، المتمثل في جداول الموازنة. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على "المضيّ في تنفيذ البرنامج الحكومي، الذي حظيَ بتصويت مجلس النواب ودعم القوى السياسية؛ من أجل استكمال المستهدفات، وتنفيذ الأولويات التي