شبكة اخبار الناصرية تنشر ابرز مقررات الاجتماع الطاريء لمجلس ذي قار بحضور المحافظ

2024-06-03 19:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:عقد مجلس محافظة ذي قار جلسة طارئة برئاسة المهندس عبد الباقي العمري، وبحضور المحافظ مرتضى الأبراهيمي وقائد الشرطة اللواء مكي شناع صنگور، لمناقشة الوضع الأمني في المحافظة على ضوء الأحداث التي شهدتها مدينة الناصرية يوم أمس. واكد بيان رسمي للمجلس تلقته شبكة اخبار الناصرية انه تم خلال الجلسة...

