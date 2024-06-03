كركوك: تسويق أكثر من 200 ألف طن من محصول الحنطة

2024-06-03 20:36:01 - المصدر: واع

كركوك - واع - مهدي الربحاويأعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب، اليوم الإثنين، تسويق أكثر من 200 ألف طن من محصول الحنطة.وقال مدير فرع كركوك حسن حمدي محمد- لوكالة الأنباء العراقية (واع)- إن "الكمية المسوقة في منفذ كركوك الرئيسي بلغت 96973 طنا، وفي الحويجة 38812 طنا، وفي الرياض 25697 طنا، فيما تم تسويق 42539 طنا في مجمع تازة الخزني".وأضاف محمد، أن "الشركة العامة لتجارة الحبوب في كركوك استلمت من الفلاحين لغاية الآن 204 ألف طن من محصول الحنطة، خلال مدة تجاوزت العشرين يوما".وتابع، أن "عملية الاستلام تسير بوتيرة جيدة، وفقا للقوائم التي تحددها مديرية زراعة الفلاحين"، مؤكدا، "تأمين المبالغ المالية للفلاحين".وأشار إلى، "إضافة مبلغ 100 مليار دينار في رصيد فرع كركوك من قبل وزارة المالية؛ للاستمرار في تسليم المبالغ المالية المستحقة للفلاحين، حسب توجيهات رئيس الوزراء وبشكل فوري".