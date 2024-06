بيان لشركة نفط ذي قار يدين الاعتداء على مسؤولها الإعلامي وعدد من كوادرها

2024-06-03 20:48:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أدانت إدارة شركة نفط ذي قار بشدة الاعتداء الذي استهدف مسؤول إعلامها وعدد من كوادر العلاقات العامة في الشركة حيث وقع الحادث أثناء مغادرة الموظفين مقر عملهم في المجمع النفطي. وأوضحت الشركة في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية أن مجموعة مسلحة أطلقت النار بكثافة على العجلة التي...

