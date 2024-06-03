موازنة 2024.. تأمين منحة الطلبة وزيادة رواتب المتقاعدين

2024-06-03 20:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، زيادة تخصيصات الموظفين بواقع 4 تريليونات، فيما أشارت تأمين منحة الطلبة، وتخصيص أكثر من ترليون لزيادة رواتب المتقاعدين، وزيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية. وذكرت اللجنة، في مؤتمر صحفي عقب التصويت على جداول موازنة 2024، إن هناك "زيادة في تخصيصات الموظفين بواقع 4 تريليونات لتأمين رواتب الموظفين والمعينين الجدد والمتقاعدين وتنفيذ بنود العقود والتعيينات والمفسوخة عقودهم"، مؤكدة "تخصيص مبلغ تريليون و250 مليار دينار لتأمين الزيادة المتحققة لرواتب المتقاعدين إضافة إلى تأمين تخصيصات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين". وأشارت إلى "زيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية لشمول أكثر من 650 ألف أسرة جديدة، بالإضافة إلى