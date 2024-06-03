2024-06-03 21:00:08 - المصدر: منصة إيشان

وصف النائب المستقل سجاد سالم، النظام السياسي الذي تأسس في العراق بعد عام 2023 بأنه “أمريكي”. وقال سالم في تصريحات متلفزة تابعتها “إيشان”، إن “الفصائل لديهم ستراتيجية للضغط على السفارة الأمريكية ويتهجمون على قواعدها ومن ثم يجلسون مع الأمريكان ويتصالحون معهم مقابل مصالح معينة”. وأضاف، أن “هذا النظام السياسي أمريكي، يستقل تاهو ولديه أيفون ويحمل […]

ظهرت المقالة سجاد سالم: النظام السياسي هاتفه وسلاحه وعجلته وأساسه أمريكي ويستهدف “KFC” أولاً على ايشان.